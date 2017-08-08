В сосисках, изготовленных в колонии в Ленобласти, обнаружили вирус африканской чумы
Специалисты обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, изготовленных в
Специалисты обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, изготовленных в
Как сказано в заявлении ведомства, Тверская межобластная ветеринарная лаборатория, подведомственная Россельхознадзору, выявила ДНК вируса африканской чумы свиней в пробе сосисок.
Результат был подтвержден Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии.
На территориях Тверской и Псковской областей усилен контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства.