Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
18:20 (мск), источник: ivbg.ru

В сосисках, изготовленных в колонии в Ленобласти, обнаружили вирус африканской чумы

Специалисты обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, изготовленных в колонии-поселении N1 в деревне Зимитицы Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Как сказано в заявлении ведомства, Тверская межобластная ветеринарная лаборатория, подведомственная Россельхознадзору, выявила ДНК вируса африканской чумы свиней в пробе сосисок.

«Домашние» из мяса птицы, изъятых в исправительной колонии в деревне Середка Псковского района. Производитель продукции — ФКУ КП-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Результат был подтвержден Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии.

На территориях Тверской и Псковской областей усилен контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Запрет на анонимность: кого коснутся поправки к закону об анонимайзерах
Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
В ГД предложили запретить еду, напитки и косметику из США и ЕС
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Климкин отреагировал на заявление Саакашвили о гражданстве РФ
Спорт
Sky Sports: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь