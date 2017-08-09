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08:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Убивший родителей нижегородский подросток помещен в психлечебницу

Выяснилось, что он страдает хроническими психическими заболеваниями.

Убивший родителей нижегородский подросток помещен в психлечебницу. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, преступление было совершено им в декабре 2016 года.

Согласно информации, 9 декабря подросток, дождавшись, когда его родители, проживающие в одной из квартир дома на ул. Качалова, уснут, прокрался к ним и зарезал ножом. Отцу он нанес 7 ударов, а матери 26, оба скончались на месте и были обнаружены лишь 12 декабря. Все это время подросток скрывался от полиции.

По горячим следам 16-летний молодой человек был обнаружен и арестован уже 13 декабря, когда пытался отправиться на поезде в Пермский край. В ходе предварительного расследования выяснилось, что он страдает хроническими психическими заболеваниями и поэтому должен быть помещен в лечебницу.

Постановлением суда от 8 августа убийца был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу специального типа.

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