Убивший родителей нижегородский подросток помещен в психлечебницу. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, преступление было совершено им в декабре 2016 года.

Согласно информации, 9 декабря подросток, дождавшись, когда его родители, проживающие в одной из квартир дома на ул. Качалова, уснут, прокрался к ним и зарезал ножом. Отцу он нанес 7 ударов, а матери 26, оба скончались на месте и были обнаружены лишь 12 декабря. Все это время подросток скрывался от полиции.

По горячим следам 16-летний молодой человек был обнаружен и арестован уже 13 декабря, когда пытался отправиться на поезде в Пермский край. В ходе предварительного расследования выяснилось, что он страдает хроническими психическими заболеваниями и поэтому должен быть помещен в лечебницу.