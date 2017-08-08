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19:13 (мск), источник: Sputnik.by

Ревнивый могилевчанин до смерти избил молодую сожительницу

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который подозревается в убийстве молодой сожительницы, сообщили Sputnik во вторник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел 8 августа в Октябрьском районе областного центра.

«Кинологической группой с применением служебной собаки, задержан ранее судимый 33-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре из ревности избил 30-летнюю сожительницу», — сказали в МВД.

Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Мужчине за совершенное преступление грозит длительный срок заключения.

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