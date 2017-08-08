Ревнивый могилевчанин до смерти избил молодую сожительницу

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел 8 августа в Октябрьском районе областного центра.

«Кинологической группой с применением служебной собаки, задержан ранее судимый 33-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре из ревности избил 30-летнюю сожительницу», — сказали в МВД.

Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.