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09:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области возбудили дело по факту ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

Следователи в Верхнехавском районе возбудили уголовное дело по факту резонансного ДТП. Авария произошла 6 августа на дороге «Воронеж-Тамбов».

Источник: Новости Воронежа

По данным полиции, около 10:30 столкнулись «ВАЗ-21154» и «Рено Логан». За рулем отечественного авто был 28-летний житель Верхнехавского района. А за рулем иномарки — 57-летний тамбовчанин. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель «ВАЗа», выехавший на встречную полосу, по которой ехала иномарка.

«В аварии от полученных травм скончалась 37-летняя пассажирка “Рено”, а 10-летний пассажир иномарки и водители обоих автомобилей были госпитализированы в больницу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас идет расследование уголовного дела за нарушение ПДД, из-за которого погиб человек. Виновнику аварии грозит до 5 лет колонии.

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