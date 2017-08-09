В Воронежской области возбудили дело по факту ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

Источник: Новости Воронежа

По данным полиции, около 10:30 столкнулись «ВАЗ-21154» и «Рено Логан». За рулем отечественного авто был 28-летний житель Верхнехавского района. А за рулем иномарки — 57-летний тамбовчанин. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель «ВАЗа», выехавший на встречную полосу, по которой ехала иномарка.

«В аварии от полученных травм скончалась 37-летняя пассажирка “Рено”, а 10-летний пассажир иномарки и водители обоих автомобилей были госпитализированы в больницу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.