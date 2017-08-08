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20:23 (мск), источник: Informburo.kz

Вирус Коксаки подхватили казахстанцы, отдыхающие в Турции — СМИ

Казахстанская семья, вернувшаяся из Турции, сообщила о заражении вирусом Коксаки, передаёт телеканал «Хабар».

Семья с двумя детьми отдыхала в Белеке. Как утверждают родители, оба ребёнка подхватили вирус Коксаки, диагноз им поставили турецкие врачи.

«В Турции отдыхали с 28 июня в общем 10 дней, где-то в середине нашего отдыха мы заметили, что дети наши приболели. Утром мы вернулись с моря, и у старшего сына, ему пять лет, резко поднялась температура до 39 градусов. И целые сутки он в таком, можно сказать, бессознательном состоянии лежал пластом. И высыпания появились у него по типу ветрянки на руках, ногах — это как раз-таки симптомы отличительные, что вирус Коксаки поражает именно руки, ноги, стопы, ладони и область вокруг рта. А младший сын перенёс немного легче, у него было больше высыпаний, но температура ниже, ему годик всего, температура до 38,5 максимум повышалась, но зато больше высыпаний. Нас осмотрел врач. Он без сомнений диагностировал, что это вирус Коксаки. Я видела потом ещё детей постарше, у которых были похожие высыпания, но их можно перепутать с укусами комаров, у всех они могут иметь разную форму в зависимости от телосложения. Мне казалось, что ещё были дети. Но повально заболевших детей я там не видела», — рассказала «Хабару» казахстанская туристка.

В Казахстанской туристской ассоциации заверили, что ни одной жалобы от наших туристов к ним не поступало. Отказов от путёвок в связи с информацией о вирусе тоже не было.

«К счастью, отказов от туров нет. Тем более, сейчас август — это считается самый высокий, самый любимый, самый вкусный период. Поэтому туристы, в основном, заранее стараются бронировать отдых в данном месяце и сейчас практически нет мест ни в отелях, ни в наших самолётах. Поэтому отказов от туров нет, спада нет и не предвидится», — уверена руководитель отдела по работе с турагентствами в Казахстанской туристской ассоциации Ксения Терещенкова,

По сообщениям российских СМИ, Роспотребнадзор потребовал от Минздрава Турции информацию о вспышке вируса Коксаки на курортах страны. Однако официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают.

Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов, отдыхающих в Турции. Санврачи рекомендуют соблюдать гигиену, пить только бутилированную или кипячёную воду и ограничить допуск детей в бассейны.

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Вирус Коксаки подхватили казахстанцы, отдыхающие в Турции – СМИ
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