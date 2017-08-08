Вирус Коксаки подхватили казахстанцы, отдыхающие в Турции — СМИ

«В Турции отдыхали с 28 июня в общем 10 дней, где-то в середине нашего отдыха мы заметили, что дети наши приболели. Утром мы вернулись с моря, и у старшего сына, ему пять лет, резко поднялась температура до 39 градусов. И целые сутки он в таком, можно сказать, бессознательном состоянии лежал пластом. И высыпания появились у него по типу ветрянки на руках, ногах — это как раз-таки симптомы отличительные, что вирус Коксаки поражает именно руки, ноги, стопы, ладони и область вокруг рта. А младший сын перенёс немного легче, у него было больше высыпаний, но температура ниже, ему годик всего, температура до 38,5 максимум повышалась, но зато больше высыпаний. Нас осмотрел врач. Он без сомнений диагностировал, что это вирус Коксаки. Я видела потом ещё детей постарше, у которых были похожие высыпания, но их можно перепутать с укусами комаров, у всех они могут иметь разную форму в зависимости от телосложения. Мне казалось, что ещё были дети. Но повально заболевших детей я там не видела», — рассказала «Хабару» казахстанская туристка.