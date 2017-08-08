Вирус Коксаки подхватили казахстанцы, отдыхающие в Турции — СМИ
Казахстанская семья, вернувшаяся из Турции, сообщила о заражении вирусом Коксаки, передаёт телеканал «Хабар».
Казахстанская семья, вернувшаяся из Турции, сообщила о заражении вирусом Коксаки, передаёт телеканал «Хабар».
Семья с двумя детьми отдыхала в Белеке. Как утверждают родители, оба ребёнка подхватили вирус Коксаки, диагноз им поставили турецкие врачи.
«В Турции отдыхали с 28 июня в общем 10 дней,
В Казахстанской туристской ассоциации заверили, что ни одной жалобы от наших туристов к ним не поступало. Отказов от путёвок в связи с информацией о вирусе тоже не было.
«К счастью, отказов от туров нет. Тем более, сейчас август — это считается самый высокий, самый любимый, самый вкусный период. Поэтому туристы, в основном, заранее стараются бронировать отдых в данном месяце и сейчас практически нет мест ни в отелях, ни в наших самолётах. Поэтому отказов от туров нет, спада нет и не предвидится», — уверена руководитель отдела по работе с турагентствами в Казахстанской туристской ассоциации Ксения Терещенкова,
По сообщениям российских СМИ, Роспотребнадзор потребовал от Минздрава Турции информацию о вспышке вируса Коксаки на курортах страны. Однако официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают.
Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов, отдыхающих в Турции. Санврачи рекомендуют соблюдать гигиену, пить только бутилированную или кипячёную воду и ограничить допуск детей в бассейны.