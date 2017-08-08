Землетрясение произошло в Китае, сотни людей могут быть под завалами
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Сычуань в Китае во вторник, есть погибшие, многие находятся под завалами, передает РИА Новости.
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Сычуань в Китае во вторник, есть погибшие, многие находятся под завалами, передает РИА Новости.
Землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (19.19 по времени Астаны) в уезде Цзючжайгоу в
К текущему моменту известно о пяти погибших и 63 пострадавших.
Также сообщается, что около ста туристов могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.