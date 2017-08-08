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21:26 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму вновь ввели график временного отключения электричества из-за жары

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. График временного отключения электричества вновь введен в Крыму в связи с аномальной жарой, которая, по прогнозам, продлится до конца недели, сообщает Минэнерго РФ во вторник.

«Восьмого августа в 19.47 для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению “Тамань” и “ОЭС Юга — Крым” по команде дежурного диспетчера Черноморского РДУ введены графики временного отключения потребления на величину 20,3 МВт (4,3 МВт по ООО “Севастопольэнерго”, 16 МВт по ГУП “РК Крымэнерго”)», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, ни аварийных, ни плановых отключений электрооборудования в Крыму нет.

В понедельник вечером более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без электричества в результате ввода графика временного отключения электропотребления.

Увеличение энергопотребления на полуострове вызвано аномально высокими температурами и массовым использованием кондиционеров. Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, превысив его на 6%. Чтобы справиться с дефицитом в часы пиковых нагрузок, энергетики могут вводить графики временного отключения электроэнергии.

Для стабилизации ситуации к сентябрю в Крыму будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, сообщало Минэнерго РФ. Во вторник ведомство также поручило электросетевым компаниям и властям Крыма и Кубани принять специальные меры, чтобы снизить риски энергосбоев. В частности, поручено провести внеочередные обходы ЛЭП для выявления возможных неполадок, обеспечить готовность работы электростанций на полную мощность, максимально использовать резервные источники электроснабжения и т. д.

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