В Крыму вновь ввели график временного отключения электричества из-за жары

«Восьмого августа в 19.47 для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению “Тамань” и “ОЭС Юга — Крым” по команде дежурного диспетчера Черноморского РДУ введены графики временного отключения потребления на величину 20,3 МВт (4,3 МВт по ООО “Севастопольэнерго”, 16 МВт по ГУП “РК Крымэнерго”)», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, ни аварийных, ни плановых отключений электрооборудования в Крыму нет.

В понедельник вечером более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без электричества в результате ввода графика временного отключения электропотребления.

Увеличение энергопотребления на полуострове вызвано аномально высокими температурами и массовым использованием кондиционеров. Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, превысив его на 6%. Чтобы справиться с дефицитом в часы пиковых нагрузок, энергетики могут вводить графики временного отключения электроэнергии.