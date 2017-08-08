Россельхознадзор нашел вирус африканской чумы в изготовленных на зоне сосисках

«В настоящее время приняты исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Тверской области и распространения по территории Псковской области», — отмечено в тексте. В частности, речь идет об усилении контроля за перемещением свиней и продукции свиноферм.