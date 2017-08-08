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21:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая возросло до 88 человек

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) возросло до 88 человек. Как сообщил телеканал CCTV, власти также подтвердили гибель пяти человек.

Как сообщалось ранее, спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.

По информации Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник на территории провинции Сычуань (юго-запад Китая). Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280−300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуани).

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