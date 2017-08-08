СМИ: число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая возросло до 88 человек
ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань,
ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань,
Как сообщалось ранее, спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.
По информации Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник на территории провинции Сычуань (юго-запад Китая). Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280−300 км к