В АТОР заявили о непопулярности Сычуани у туристов из России

«Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что национальный парк в Сычуани популярен в основном среди китайских внутренних туристов, иностранцев «здесь достаточно мало в принципе», а российские туроператоры занимаются продажами туров в другие районы КНР.