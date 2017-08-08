В АТОР заявили о непопулярности Сычуани у туристов из России
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали низкой вероятность того, что российские туристы пострадали при землетрясении в китайской провинции Сычуань.
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали низкой вероятность того, что российские туристы пострадали при землетрясении в китайской провинции Сычуань.
«Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается», — говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что национальный парк в Сычуани популярен в основном среди китайских внутренних туристов, иностранцев «здесь достаточно мало в принципе», а российские туроператоры занимаются продажами туров в другие районы КНР.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1−6,2 (по некоторым данным, до 7) произошло в провинции Сычуань на