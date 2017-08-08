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21:36 (мск), источник: Интерфакс

В АТОР заявили о непопулярности Сычуани у туристов из России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали низкой вероятность того, что российские туристы пострадали при землетрясении в китайской провинции Сычуань.

«Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что национальный парк в Сычуани популярен в основном среди китайских внутренних туристов, иностранцев «здесь достаточно мало в принципе», а российские туроператоры занимаются продажами туров в другие районы КНР.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1−6,2 (по некоторым данным, до 7) произошло в провинции Сычуань на юго-западе КНР во вторник. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки были отмечены в 279 км севернее города Чэнду, эпицентр находился на глубине 10 км. Под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу могут находиться десятки человек.

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