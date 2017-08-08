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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв землетрясения в Китае возросло до семи человек

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 88 пострадавших.

Сообщается, что в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 человек получили тяжелые ранения.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. В спасательных работах задействованы 536 человек и 46 единиц крупной техники.

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