Число жертв землетрясения в Китае возросло до семи человек
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на
Ранее сообщалось о 5 погибших и 88 пострадавших.
Сообщается, что в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 человек получили тяжелые ранения.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в