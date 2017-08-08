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22:29 (мск), источник: Интерфакс

На горе в историческом центре Тбилиси вспыхнул пожар

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Сильный пожар возник во вторник вечером на горе Мтацминда в Тбилиси, на которой размещена туристическая инфраструктура.

Как сообщают грузинские СМИ, на горе горит трава и хвойные деревья. В условиях почти 40-градусной жары в Тбилиси огонь распространяется очень быстро, и он приблизился к аттракционам в парке.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, пожар начался на территории, прилегающей к Верийскому кладбищу, однако огонь не угрожает близлежащим жилым домам.

Пожар тушат более десяти пожарных расчетов, однако сбить огонь пока не удается из-за сложного горного рельефа.

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