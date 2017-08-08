Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на
Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших.
«В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации
Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали 135 человек, из них 32 человека получили тяжелые или средней степени тяжести ранения, еще 103 человека отделались легкими травмами.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в