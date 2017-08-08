Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших.

«В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали 135 человек, из них 32 человека получили тяжелые или средней степени тяжести ранения, еще 103 человека отделались легкими травмами.