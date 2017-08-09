Высшая судебная палата оставила в силе приговор Мынзату
Валериан Мынзат останется за решеткой. И это окончательное решение.
Валериан Мынзат останется за решеткой. И это окончательное решение.
Высшая судебная палата отклонила запрос защиты и оставила приговор в силе. Приговорили Мынзата к девяти годам лишения свободы, наказание он отбывает в кишиневской тюрьме.
Суд признал его виновным в мошенничестве — Мынзат инсценировал ДТП, чтобы получить страховое возмещение в 300 тысяч леев.
В феврале этого года он стал фигурантом еще одного дела — о торговле влиянием. Мынзат вымогал у клиентки 20 тысяч евро, обещая ей организовать экстрадицию мужа.
Вину он признал и заплатил штраф в 75 тысяч леев.