Высшая судебная палата оставила в силе приговор Мынзату

Источник: Noi.md

Высшая судебная палата отклонила запрос защиты и оставила приговор в силе. Приговорили Мынзата к девяти годам лишения свободы, наказание он отбывает в кишиневской тюрьме.

Суд признал его виновным в мошенничестве — Мынзат инсценировал ДТП, чтобы получить страховое возмещение в 300 тысяч леев.

В феврале этого года он стал фигурантом еще одного дела — о торговле влиянием. Мынзат вымогал у клиентки 20 тысяч евро, обещая ей организовать экстрадицию мужа.