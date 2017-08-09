В Приморье дотла сгорел автомобиль
Ночью, 8 августа, в районе села Борисовский мост Уссурийского округа сгорел автомобиль, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на vl_crime.
Ночью, 8 августа, в районе села Борисовский мост Уссурийского округа сгорел автомобиль, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на vl_crime.
По словам очевидца, у автомобиля взорвался бак. Людей в салоне не видно: либо сгорели, либо вылетели.
Информация по инциденту уточняется.
Напомним, что в районе Второй речки краевого центра действуют поджигатели авто. После полуночи, 8 августа, в полицию позвонил житель одного из домов по улице Русской и сообщил о поджоге своего автомобиля.
Екатерина Брязгунова.