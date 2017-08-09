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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье дотла сгорел автомобиль

Ночью, 8 августа, в районе села Борисовский мост Уссурийского округа сгорел автомобиль, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на vl_crime.

По словам очевидца, у автомобиля взорвался бак. Людей в салоне не видно: либо сгорели, либо вылетели.

Информация по инциденту уточняется.

Напомним, что в районе Второй речки краевого центра действуют поджигатели авто. После полуночи, 8 августа, в полицию позвонил житель одного из домов по улице Русской и сообщил о поджоге своего автомобиля.

Екатерина Брязгунова.

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