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02:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Финляндии пропали приехавшие собирать ягоды украинцы

В Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Yle.

Как отмечается, 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей. Украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание.

Известно, что первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше.

8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.

Сухонен предпринял попытку выяснить, на кого должны были работать эти люди, однако никто из предпринимателей, занимающихся этим видом деятельности, ничего не знал об этой группе. Местная полиция отказалась пуститься на поиски пропавших, поскольку не видит мотива преступления.

Издание Karjalainen указывает, что организатором тура был бизнесмен из России. При этом отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным, поскольку ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

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