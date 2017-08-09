СК проводит проверку по факту гибели жителя Приморья во время наводнения

Во вторник, 8 августа, в огороде в Уссурийске было обнаружено тело 70-летнего мужчины, пропавшего в ночь 6 на 7 августа 2017 года во время стихийного бедствия, без видимых признаков насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Тело мужчины обнаружено после разбора завалов, вызванных наводнением.