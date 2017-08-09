Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Уникальные витрины Могадишо
03:32 (мск), источник: VLADNEWS

СК проводит проверку по факту гибели жителя Приморья во время наводнения

Мужчину могло унести течением.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 8 августа, в огороде в Уссурийске было обнаружено тело 70-летнего мужчины, пропавшего в ночь 6 на 7 августа 2017 года во время стихийного бедствия, без видимых признаков насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Тело мужчины обнаружено после разбора завалов, вызванных наводнением.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчину унесло течением реки на расстояние около 1,5 км от садового общества «Пищевик», где он находился в момент стихийного бедствия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Склады краевого резерва распечатали для помощи подтопленцам Приморья
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Грузия прокомментировала визит Путина в Абхазию
Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь