У главы Хасанского района Приморья возникли проблемы с прокуратурой
Прокурорская проверка выявила нарушения при организации быта пострадавших сельчан в Барабаше, сообщает ИА «Deita.ru».
Прокурорская проверка выявила нарушения при организации быта пострадавших сельчан в Барабаше, сообщает ИА «Deita.ru».
Прокурором внесено представление главе Хасанского муниципального района. На месте граждан не обеспечили вовремя спальными местами и электроплитами.
Приморцы жалуются в прокуратуру по вопросам, касающимся восстановления энергоснабжения, связи, дорог, осушения подтопленных домов и огородов, а также вопросов выплаты компенсаций.
По поручению прокурора края Сергея Бессчасного на территориях, пострадавших от проливных дождей, созданы временные приемные прокурора края, которые будут функционировать в г. Уссурийске, Михайловском, Хасанском и Надеждинском районах, а также в городе Владивостоке — сообщает ведомство.
Михаил Грач.