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03:33 (мск), источник: ДЕЙТА

У главы Хасанского района Приморья возникли проблемы с прокуратурой

Прокурорская проверка выявила нарушения при организации быта пострадавших сельчан в Барабаше, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Прокурором внесено представление главе Хасанского муниципального района. На месте граждан не обеспечили вовремя спальными местами и электроплитами.

Приморцы жалуются в прокуратуру по вопросам, касающимся восстановления энергоснабжения, связи, дорог, осушения подтопленных домов и огородов, а также вопросов выплаты компенсаций.

По поручению прокурора края Сергея Бессчасного на территориях, пострадавших от проливных дождей, созданы временные приемные прокурора края, которые будут функционировать в г. Уссурийске, Михайловском, Хасанском и Надеждинском районах, а также в городе Владивостоке — сообщает ведомство.

Михаил Грач.

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