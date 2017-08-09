У главы Хасанского района Приморья возникли проблемы с прокуратурой

Приморцы жалуются в прокуратуру по вопросам, касающимся восстановления энергоснабжения, связи, дорог, осушения подтопленных домов и огородов, а также вопросов выплаты компенсаций.

По поручению прокурора края Сергея Бессчасного на территориях, пострадавших от проливных дождей, созданы временные приемные прокурора края, которые будут функционировать в г. Уссурийске, Михайловском, Хасанском и Надеждинском районах, а также в городе Владивостоке — сообщает ведомство.