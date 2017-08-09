На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4

Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 мск). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Во вторник в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, погибли 9 человек, более 160 пострадали.