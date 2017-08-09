На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на
Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 мск). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Во вторник в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в