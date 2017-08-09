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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

В Приморье выехали еще сто спасателей из Хабаровского края

8 августа в Приморье выехала еще одна группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В отряд вошли 100 человек, с собой они взяли семь единиц техники и десять плавательных средств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди направленных в Приморье сотрудников — работники подразделений специализированной пожарно-спасательной части и 21 отряда федеральной противопожарной службы по краю. Также среди спасателей — инспекторы центра ГИМС МЧС России по региону.

Напомним, из-за ливней в соседнем регионе осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Ранее туда уже выехали 50 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России, позже к ним присоединились еще 80 служащих. Также в Приморье были направлены и 40 работников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-26. Сейчас они помогают жителям Уссурийска и окрестностей. Ночью спасатели эвакуировали 14 человек, в их числе пять детей, из подтопленных частных домов. К тому же они наводят порядок в городском детсаду № 9, пострадавшем во время паводка.

Две группы спасателей направлены в села Алексей-Никольское и Пуциловку.

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