В Приморье выехали еще сто спасателей из Хабаровского края
8 августа в Приморье выехала еще одна группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
8 августа в Приморье выехала еще одна группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
В отряд вошли 100 человек, с собой они взяли семь единиц техники и десять плавательных средств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Среди направленных в Приморье сотрудников — работники подразделений специализированной
Напомним,
Две группы спасателей направлены в села