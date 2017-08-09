В Уссурийске продолжают работать аварийно-восстановительные бригады. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

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Десятилетнюю Ренату и ее родителей стихия застала врасплох около шести утра. Семья осталась без крова и из затопленного дома в Уссурийске пришлось срочно эвакуироваться в пункт временного размещения. Вода молниеносно заполнила жилье и унесла с собой добрую часть имущества.

Рената Касанова, жительница г. Уссурийска: «Сначала дошла до крыльца, потопила крыльцо, а потом уже пошла в дом вода. Плавали кровати все, всё затопило. И даже вещи пострадали».

Горячее питание, запас питьевой воды. Сегодня в общежитие сельхозакадемии продолжают прибывать те, кто пострадал от стихии. В Уссурийске развернуто два ПВРа, а также в каждом населенном пункте округа. В общей сложности сейчас в них находится более ста человек.

Наргиза Шарипова, жительница г. Уссурийска: «Домой зашли, муж сказал документы и вещи собирать. Я успела только документы собрать, и не все, и то уже дома из-под полов напором пошла вода».

От автомобильного сообщения оказались отрезаны пять населенных пунктов округа. Досталось и Уссурийску. Вода центре города до сих пор остается и здесь не обойтись без резиновых лодок и сапог.

Стихия нанесла сокрушительный удар не только по частным, но и по многоквартирным домам. Центр Уссурийска, адрес Пушкина, 14, здесь, прямо во дворе пятиэтажки, дети устроили импровизированный бассейн, а уровень воды спадать так и не спешит.

Отсутствие электричества — еще один разрушительный фактор. Без света сейчас находится порядка 1500 тысяч домов. К восстановлению линий уже приступили специалисты.

Тарас Фищук, заместитель главы администрации Уссурийского городского округа: «Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, это шесть бригад городской электросети и бригады группы ДРСК».