Мужчину сбил поезд во Владивостоке

Во вторник, 8 августа, мужчина попал под поезд в районе станции Чайка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина шел по железнодорожным путям. Когда поезд стал приближаться, он замешкался и в итоге угодил под состав.

От удара мужчину отбросило в кусты. В результате пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.