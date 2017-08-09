Житель Хабаровского края незаконно поймал в Татарском проливе более 300 крабов
Нарушителя задержали во время операции «Путина-2017».
Нарушителя задержали во время операции «Путина-2017».
Житель
Сотрудники Ванинского линейного отдела МВД на транспорте и краевого управления ФСБ поймали фигуранта во время операции «Путина-2017». Разрешительных документов на вылов крабов у мужчины не оказалось.
«Установлено, что 28-летний мужчина при помощи стационарных ловушек изловил более 300 экземпляров краба различных видов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С места происшествия правоохранители изъяли около 2,7 тысячи конечностей крабов, а также надувную лодку с мотором и стационарные ловушки. Отделение дознания Ванинского линейного отдела возбудило дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса (незаконная добыча водных биоресурсов).
С задержанного взяли подписку о невыезде. Ему грозят штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.