Житель Хабаровского края незаконно поймал в Татарском проливе более 300 крабов

Житель Советско-Гаванского района Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела о незаконной ловле крабов. Добычу у мужчины изъяли и поместили на ответственное хранение, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудники Ванинского линейного отдела МВД на транспорте и краевого управления ФСБ поймали фигуранта во время операции «Путина-2017». Разрешительных документов на вылов крабов у мужчины не оказалось.

«Установлено, что 28-летний мужчина при помощи стационарных ловушек изловил более 300 экземпляров краба различных видов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С места происшествия правоохранители изъяли около 2,7 тысячи конечностей крабов, а также надувную лодку с мотором и стационарные ловушки. Отделение дознания Ванинского линейного отдела возбудило дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса (незаконная добыча водных биоресурсов).