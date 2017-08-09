Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Уникальные витрины Могадишо
03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края незаконно поймал в Татарском проливе более 300 крабов

Нарушителя задержали во время операции «Путина-2017».

Житель Советско-Гаванского района Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела о незаконной ловле крабов. Добычу у мужчины изъяли и поместили на ответственное хранение, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудники Ванинского линейного отдела МВД на транспорте и краевого управления ФСБ поймали фигуранта во время операции «Путина-2017». Разрешительных документов на вылов крабов у мужчины не оказалось.

«Установлено, что 28-летний мужчина при помощи стационарных ловушек изловил более 300 экземпляров краба различных видов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С места происшествия правоохранители изъяли около 2,7 тысячи конечностей крабов, а также надувную лодку с мотором и стационарные ловушки. Отделение дознания Ванинского линейного отдела возбудило дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса (незаконная добыча водных биоресурсов).

С задержанного взяли подписку о невыезде. Ему грозят штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хабаровский «Амур» одержал первую победу в межсезонье
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Грузия прокомментировала визит Путина в Абхазию
Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь