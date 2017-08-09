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04:25 (мск), источник: VLADNEWS

Детей в пяти детсадах Приморья кормили подозрительными продуктами

Итоги надзорной деятельности Роспотребнадзора.

Источник: VLADNEWS

Роспотребнадзором Приморья за IIквартал 2017 года забракована 151 партия продовольственного сырья и пищевых продуктов общим объёмом 663 килограмма (II квартал 2016 года — 392 партии общим объёмом 749 килограммов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В структуре забракованных партий наибольший удельный вес составили группы пищевых продуктов:

— плодоовощная продукция — 20 партий, что составляет 13,2% от общего объёма забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов;.

— молоко и молочные продукты — 19 партий (12,6%);.

— мясо и мясные продукты — 18 партий (11,9%).

В общем числе забракованных партий импортируемые продовольственное сырьё и пищевые продукты составили 15,9% (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

По объемам — наибольшие показатели выбраковки за фруктами и овощами (219 килограммов, или 33% от общего объема забракованной пищевой продукции), молоком и молочными продуктами (122 килограмма, или 18,4%), алкоголем (74 литра, или 11,2%). Объем забракованных импортных продуктов составил 14,5% (меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Основными причинами забраковки пищевого сырья и продуктов явились:

1. несоответствие реализуемых пищевых продуктов требованиям нормативных документов по показателям безопасности:

— пищеблок Спасской городской больницы (масло сливочное — 50 килограммов),

— пищеблок детского сада № 53, Находка (рыбопродукция — 20 килограммов),

2. нарушение требований к маркировке:

— магазин ИП Тарасенко Т. В., Партизанск (молокопродукция — 4 килограмма),

— магазин ИП Золотухин М. В., Партизанск (плодоовощная продукция в ассортименте — 8 килограммов, молокопродукция — 4 килограмма),

— пищеблок МБДОУ № 2, Партизанск (мукомольно-крупяные изделия — 34 килограмма, молокопродукция — 10 килограммов),

— пищеблок МБДОУ д/с № 53, Находка (плодоовощная продукция — 44 килограмма),

— пищеблок МБДОУ «Центр развития ребенка — д/с № 58», Находка (изюм — 2 килограмма),

— закусочная ИП Шахворостов Ю. В., Находка (кондитерские изделия в ассортименте — 7 килограммов, мясопродукция — 10 килограммов),

— пищеблок ДОУ «Дюймовочка», Находка (плодоовощная продукция — 12 килограммов),

— павильон ИП Кожевников П. В., Владивосток (молокопродукция в ассортименте — 36 килограммов),

— супермаркет «Яппи» ООО «Паллада», Владивосток (крупяные изделия в ассортименте — 8 килограммов).

3. несоблюдение сроков годности и условий хранения:

— магазин ООО «Виктория», Партизанск (консервы в ассортименте — 13 килограммов),

— магазин «Успех» ИП Хижняк С. В., Черниговский район (кондитерские изделия — 2 килограмма, мясо птицы — 2 килограмма, консервы — 1 килограмм),

— магазин «Колос» ИП Дыга Е. В., Черниговский район (приправы в ассортименте — 15 килограммов, кондитерские изделия — 3 килограмма).

4. отсутствие товаросопроводительных документов на продукцию:

— магазин ИП Гуцал С. В., Партизанск (мясопродукция в ассортименте — 9 килограммов),

— пищеблок МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 23», Ханкайский район (масло сливочное — 3 килограмма),

— павильон ИП Золотарева Л. В., Находка (мясопродукция в ассортименте — 41 килограмм, кулинарная продукция — 2 килограмма),

— магазин ИП Басенко О. В., Владивосток (пиво в ассортименте -29 литров),

— магазин ИП Ушаков С. В., Владивосток (пиво в ассортименте — 29 литров).

— магазин ООО «Рыська», Дальнегорск (мясопродукция — 5 килограммов, мясо птицы — 4 килограмма),

— магазин «Надя» ИП Оганян Б. В., Владивосток (плодоовощная продукция в ассортименте — 40 килограммов),

— кафе «Небесный лев», Владивосток (плодоовощная продукция в ассортименте — 30 килограммов, птицеводческая продукция в ассортименте — 22 килограмма, кулинарная продукция — 7 килограммов).

Забракованные партии продовольственного сырья и пищевых продуктов изъяты из оборота и уничтожены. В отношении виновных возбуждены административные дела.

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