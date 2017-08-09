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04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские полицейские ищут лихача, который разбил две чужие машины

Вину за аварию пыталась взять на себя девушка, но другие участники ДТП видели, что крушение устроил мужчина.

Источник: Губерния онлайн

На улице Павла Морозова, напротив базы «Дерсу», лихач за рулем «Тойоты Марк-2» повредил два чужих автомобиля и сбежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».

Нарушитель мчался со стороны Красной Речки. Первый попавший под удар автомобиль — «Тойота Марк Экс» — ехал во встречном направлении. «Марк-2» вылетел на встречную полосу, произошло столкновение.

Еще одной потерпевшей стала водитель «Хонды Инсайт». Женщина ехала позади виновника ДТП и видела, как его автомобиль развернуло поперек дороги и боком вынесло на встречную часть шоссе. После того как поврежденный «Марк» уткнулся в ленту отбойника, у него оторвалось колесо. Именно оно ударило по «Инсайту».

Хозяин «Марк Экс» успел поговорить с нарушителем — тот сказал, что автомобиль занесло на мокрой дороге. После этого виновник происшествия и его 17-летняя попутчица незаметно исчезли.

Минут через 40 девушка вернулась и забрала из машины какие-то бумаги. Она заявила потерпевшим, что виновника столкновения не знает, и снова ушла.

Хозяева поврежденных машин увидели девушку и в третий раз. Она появилась у автомобиля в компании другого молодого человека. Горожанка попыталась убедить полицейских, что за рулем была именно она.

В сводку авария вошла как устроенная неустановленным водителем, виновника ДТП ищут. «Марк-2» оказался на арестплощадке. Во время проверки автомобиля выяснилось, что предыдущий собственник аннулировал регистрацию, устав платить штрафы за нового владельца.

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