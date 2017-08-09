Хабаровские полицейские ищут лихача, который разбил две чужие машины
Вину за аварию пыталась взять на себя девушка, но другие участники ДТП видели, что крушение устроил мужчина.
Вину за аварию пыталась взять на себя девушка, но другие участники ДТП видели, что крушение устроил мужчина.
На улице Павла Морозова, напротив базы «Дерсу», лихач за рулем «Тойоты Марк-2» повредил два чужих автомобиля и сбежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».
Нарушитель мчался со стороны Красной Речки. Первый попавший под удар автомобиль — «Тойота Марк Экс» — ехал во встречном направлении. «Марк-2» вылетел на встречную полосу, произошло столкновение.
Еще одной потерпевшей стала водитель «Хонды Инсайт». Женщина ехала позади виновника ДТП и видела, как его автомобиль развернуло поперек дороги и боком вынесло на встречную часть шоссе. После того как поврежденный «Марк» уткнулся в ленту отбойника, у него оторвалось колесо. Именно оно ударило по «Инсайту».
Хозяин «Марк Экс» успел поговорить с нарушителем — тот сказал, что автомобиль занесло на мокрой дороге. После этого виновник происшествия и его 17-летняя попутчица незаметно исчезли.
Минут через 40 девушка вернулась и забрала из машины
Хозяева поврежденных машин увидели девушку и в третий раз. Она появилась у автомобиля в компании другого молодого человека. Горожанка попыталась убедить полицейских, что за рулем была именно она.
В сводку авария вошла как устроенная неустановленным водителем, виновника ДТП ищут. «Марк-2» оказался на арестплощадке. Во время проверки автомобиля выяснилось, что предыдущий собственник аннулировал регистрацию, устав платить штрафы за нового владельца.