Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке

78-летняя женщина получила открытый перелом левой голени под колесами автобуса маршрута № 31 на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд отъезжающего от остановки ТС произошел в момент, когда женщина стояла. За рулем Hyundai Super Aero City находился 55-летний мужчина.