Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке
78-летняя женщина получила тяжелый перелом под колесами автобуса.
78-летняя женщина получила тяжелый перелом под колесами автобуса.
78-летняя женщина получила открытый перелом левой голени под колесами автобуса маршрута № 31 на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Авария произошла во вторник, в 16:10 в районе дома № 18, строение 3 по улице Луговой. Автобус двигался со стороны Спортивной в сторону Светланской.
Потерпевшая госпитализирована в Тысячекоечную больницу.
Детали ДТП выясняются.