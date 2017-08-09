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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье «защитило» Хабаровский край от наводнений

Сотрудники МЧС справились с ливнями, пришедшими из Приморья в Хабаровск, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

По состоянию на утро 9 августа из подвальных помещений многоквартирных домов и социальных объектов в Хабаровске полностью откачена.

От воды полностью освободилась более 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Вода сохраняется частично на огородах и дворах оставшихся 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме — сообщает региональное ГУ МЧС.

Михаил Грач.

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