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07:07 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

У директора столичного ресторана из Марокко украли диджейский пульт

В центре столицы из машины директора ресторана украли диджейский пульт, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился 56-летний уроженец Королевства Марокко, работающий директором столичного ресторана. «Мужчина сообщил, что из его автомобиля Mercedes, припаркованного во дворе на ул. Трехгорный Вал, неизвестный похитил диджейский пульт стоимостью 70 тыс. руб.», — сказал источник.

Он добавил, что полиция возбудила уголовное дело о краже и приняла меры к розыску преступника.

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