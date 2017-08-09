У директора столичного ресторана из Марокко украли диджейский пульт

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился 56-летний уроженец Королевства Марокко, работающий директором столичного ресторана. «Мужчина сообщил, что из его автомобиля Mercedes, припаркованного во дворе на ул. Трехгорный Вал, неизвестный похитил диджейский пульт стоимостью 70 тыс. руб.», — сказал источник.