В Хабаровском крае школьник спас из воды пожилого односельчанина

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю подготовило сегодня, 9 августа, обращение в федеральное министерство о награждении семиклассника Алексея Устюжина из села Маго медалью «За спасение погибавших на водах». Основанием для этого стал инцидент, который произошёл в населённом пункте ещё 13 мая.

Известно, что тогда Алексей Устюжин и его друг, ученик 4-го класса Сергей Артамонов, играли вечером на футбольном поле. Они услышали крики со стороны озера, но не сразу отреагировали на них. Когда подошли к озеру, то увидели пожилого мужчину, который, ухватившись за перевёрнутую лодку, просил о помощи. Сам выбраться он не мог — мешали тёплая куртка и рыбацкие сапоги, которые уже набрали воды.

«Ребята сначала попробовали столкнуть в воду лодку, стоявшую на берегу, но не смогли. Тогда Алексей, скинув куртку, бросился в воду, а Серёжа побежал на станцию скорой помощи. Добравшись в ледяной воде до попавшего в беду односельчанина, Лёша ухватился за лодку и вместе с её хозяином потянул к берегу. Когда приехала машина “скорой помощи” оба уже находились на берегу. Пожилого 70-летнего мужчину с переохлаждением забрали в больницу, а юные герои отправились по домам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как позже выяснилось, мужчина, которого пришлось спасать, решил после долгой зимы опробовать оморочку, но не удержался на ней и оказался в ледяной воде. Алексей Устюжин из скромности не рассказывал о случившемся никому, кроме родных. По его словам, он даже не раздумывал о том, лезть ли в озеро на помощь. Сам семиклассник увлекается экстремальными видами спорта, хоккеем и рыбалкой.