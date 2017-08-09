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05:25 (мск), источник: VLADNEWS

Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли»

Восстановительные работу начнутся после ухода воды.

Источник: VLADNEWS

Пять сел в Уссурийском городском округе остаются отрезанными от «большой земли», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, автомобильное сообщение пока не восстановлено с селами Яконовка, Кроуновка, Красный Яр, Утесное и Партизан. Специалисты не могут приступить к восстановительным работам из-за большого количества воды.

В настоящее время в данные районы дополнительные лекарства, а также при необходимости врачей доставляют на лодках МЧС. Аналогичным образом в отрезанные населённые пункты Уссурийского городского округа доставляют воду и продукты.

Стоит отметить, что в самом Уссурийске вода постепенно уходит, специалисты уже приступили к восстановлению дорожного полотна и расчистке территории.

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