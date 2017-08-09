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05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На реке под Красноярском нашли тело утонувшего 22-летнего парня

Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

На реке Бузим под Красноярском нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Днем 8 августа спасателям поступила заявка на водолазные поиски возможного утонувшего человека. На реку Бузим выехали водолазы и обследовали около 600 кв. метров акватории. В итоге было обнаружено тело утонувшего 22-летнего парня.

Как стало известно, молодой человек утонул 7 августа. Тело нашли в 20 метров от берега. Сейчас расследованием смерти парня занимаются полицейские.

Также за прошедшие сутки спасатели эвакуировали 5 человек на р. Мана. Людей на резиновой лодке унесло течением на середину реки. Пострадавших нет. Все туристы были отправлены домой.

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