Домушника задержали во Владивостоке

В отдел полиции поступило сообщение от 45-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Калинина похищены бытовые приборы, документы и деньги. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила около 15 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.