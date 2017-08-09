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05:39 (мск), источник: VLADNEWS

Домушника задержали во Владивостоке

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение от 45-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Калинина похищены бытовые приборы, документы и деньги. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила около 15 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, осмотрели квартиру. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру через открытое окно, похитил имущество и скрылся.

В ходе розыска полицейские задержали 32-летнего соседа потерпевшей, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.

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