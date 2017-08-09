В Приморье появляются новые жертвы паводка

В Приморье появляется информация о жертвах паводка. Официально подтверждена смерть пожилого мужчины, пропавшего в Уссурийске. По данным следственного комитета, его тело обнаружили в огороде дома. 70-летний мужчина пропал в ночь с воскресенья на понедельник. Предположительно, пенсионера унесло течением реки от садового общества, где он находился в момент сильного дождя. 9 августа полицейские и спасатели ищут 66-летнюю жительницу села Занадворовка. По словам ее родственников в социальных сетях, пенсионерку могло унести потоком воды.

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По последним данным, 34 населенных пункта оказались в зоне подтопления, более двух тысяч домов повреждено, столько же и придомовых территорий. Такую информацию в среду утром озвучили специалисты МЧС во время комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее возглавил губернатор края.

В настоящее время в Приморье развернуты пять ПВР, в которых находятся 160 человек. Сутки назад действовало 10 ПВР, в которых находилось более 400 человек.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья остается напряженной. Сохраняются значительные затопления Уссурийске, подтоплены и участки трассы Раздольное—Хасан. На остальных реках края наблюдается колебание уровня воды до 0,3 м, реки в берегах. Проходит пик паводка на р. Раздольная у Уссурийска. Вода постепенно начинает спадать на реке Раздольная на приграничной территории и на правобережных притоках реках Борисовка и Казачка. На реках Цукановка, Туманная наблюдается подъем уровня воды на 0,1—0,4 м, в связи прошедшими дождями.