В Приморье появляются новые жертвы паводка
9 августа полицейские и спасатели ищут 66-летнюю жительницу села Занадворовка. По словам ее родственников в социальных сетях, пенсионерку могло унести потоком воды.
9 августа полицейские и спасатели ищут 66-летнюю жительницу села Занадворовка. По словам ее родственников в социальных сетях, пенсионерку могло унести потоком воды.
В Приморье появляется информация о жертвах паводка. Официально подтверждена смерть пожилого мужчины, пропавшего в Уссурийске. По данным следственного комитета, его тело обнаружили в огороде дома. 70-летний мужчина пропал в ночь с воскресенья на понедельник. Предположительно, пенсионера унесло течением реки от садового общества, где он находился в момент сильного дождя. 9 августа полицейские и спасатели ищут 66-летнюю жительницу села Занадворовка. По словам ее родственников в социальных сетях, пенсионерку могло унести потоком воды.
По последним данным, 34 населенных пункта оказались в зоне подтопления, более двух тысяч домов повреждено, столько же и придомовых территорий. Такую информацию в среду утром озвучили специалисты МЧС во время комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее возглавил губернатор края.
В настоящее время в Приморье развернуты пять ПВР, в которых находятся 160 человек. Сутки назад действовало 10 ПВР, в которых находилось более 400 человек.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В верхнем течении р. Илистая и на реке Абрамовка подъем уровня воды составил 0,3—0,6 м. На реке Осиновка высота подъема составляет 1,5 м за сутки. Слой воды на пойме составляет 0,9 м.