Женщина пострадала от рук соседа во Владивостоке

В полицию обратилась 45-летняя женщина, она рассказала, что из её квартиры на улице Калинина похищены бытовые приборы, документы и деньги. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка 15 тысяч рублей.

Выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру через открытое окно, похитил имущество и скрылся.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего соседа потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям.