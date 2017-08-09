Женщина пострадала от рук соседа во Владивостоке
Во Владивостоке мужчину подозревают в том, что он обокрал свою соседку, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Во Владивостоке мужчину подозревают в том, что он обокрал свою соседку, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В полицию обратилась 45-летняя женщина, она рассказала, что из её квартиры на улице Калинина похищены бытовые приборы, документы и деньги. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка 15 тысяч рублей.
Выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру через открытое окно, похитил имущество и скрылся.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего соседа потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям.
Виктор Бруевич.