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07:28 (мск), источник: Kapital.kz

В Алматы произошло землетрясение силой 4 балла

Сетью сейсмических станций 9 августа 2017 года в 05 час. 28 мин. в Алматы зарегистрировано землетрясение.

Источник: Kapital.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные ДЧС.

Энергетический класс землетрясения 14.8.

Магнитуда MPV 6.8.

Координаты эпицентра 44.49° с.ш. 82.67° в.д.

Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.

«По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ Казселезащита на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушении нет, — говорится в сообщении ДЧС.

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