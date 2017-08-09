В Алматы произошло землетрясение силой 4 балла
Сетью сейсмических станций 9 августа 2017 года в 05 час. 28 мин. в Алматы зарегистрировано землетрясение.
Сетью сейсмических станций 9 августа 2017 года в 05 час. 28 мин. в Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на
Энергетический класс землетрясения 14.8.
Магнитуда MPV 6.8.
Координаты эпицентра 44.49° с.ш. 82.67° в.д.
Глубина 35 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.
«По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ Казселезащита на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушении нет, — говорится в сообщении ДЧС.