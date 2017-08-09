В Алматы произошло землетрясение силой 4 балла

Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные ДЧС.

«По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ Казселезащита на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушении нет, — говорится в сообщении ДЧС.