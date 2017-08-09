Пассажир злополучного рейса SCAT: Люди рыдали, кричали и молились

Источник: Nur.kz

Он отмечает, что начало полета прошло нормально. А где-то минут через тридцать перед пассажирами вдруг сбросили кислородные маски.

«Где-то минуты через 3−4 нам сказали о том, что мы возвращаемся в аэропорт Астаны. Потом выступил сам командир воздушного судна и сказал, что возникли какие-то проблемы, как я понял, при выходе на эшелон, и ему пришлось снижаться», — рассказывает собеседник.

По его словам, на борту началась паника.

«Кто-то начал плакать, кто-то — молиться, кто-то крестился. Как это всегда бывает в таких случаях… Девушка, сидевшая рядом со мной, рыдала. Еще одна соседка переживала. Нас еще трясло, и это добавляло жуткого воображения. Позже самолет выровнялся и летел довольно спокойно. Все успокоились, дети затихли», — сказал Мусабаев.

Бизнесмен отмечает, что после приземления, в аэропорту, многие начали ругаться и требовали возвращения денег, а некоторые пассажиры, человек 30, отказались лететь резервным бортом.

Мусабаев отметил, что и в будущем будет пользоваться услугами авиакомпании.

«Там ведь как было? Стюарды готовились раздавать еду — и тут выпали кислородные маски, уши стало закладывать. Нам объяснили: самолет начал резко снижаться, но волноваться не надо. Все надели маски и ждали, что скажет командир корабля. Паника была минут десять — покричали, поплакали, потом успокоились. А в аэропорту люди уже откровенно радовались тому, что все закончилось хорошо. Видел, что кто-то достал бутылку, начал всех угощать, за второй день рождения пить. На борту были иностранцы из Доминиканской Республики — вот они своих чувств не скрывали!», — говорит предприниматель.

Начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Старожилова сообщила, что рейс развернули, потому что сработала индикация неустойчивой работы высотной системы.

«По поводу кислородных масок: они были выпущены экипажем. Экипаж действовал согласно существующей инструкции, которая работает в отношении индикации неустойчивой работы высотной системы», — подчеркнула она.

Представитель SCAT подтвердила, что несколько пассажиров отказались от полета на резервном борту, и им была возвращена полная стоимость перелета.

По словам Старожиловой, авиакомпания сейчас принимает все меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

«Воздушные суда авиакомпании SCAT всегда проходят все обязательные проверки, а также вылетают на все виды технических осмотров в строго установленные сроки», — заявила она.

Между тем в комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию сообщили, что департамент по расследованию происшествий начал проверку всех обстоятельств случившегося на борту самолета SCAT.

Напомним, 8 августа самолет авиакомпании SCAT, совершавший рейс маршрутом Астана-Алматы, экстренно вернулся в аэропорт столицы. Люди использовали кислородные маски.

Инциденты с самолетами SCAT происходят довольно часто. Так, рейс Алматы — Анталья, который должен был вылететь 6 августа в 10 часов утра, задержался на почти на 14 часов.