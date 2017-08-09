Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Названа самая большая опасность для человека
"Возможности ухода РФ из Крыма нет": СМИ в США о новых санкциях
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
07:25 (мск), источник: Nur.kz

Пассажир злополучного рейса SCAT: Люди рыдали, кричали и молились

Бизнесмен Нуркен Мусабаев, летевший рейсом DV 704 авиакомпании SCAT из Астаны в Алматы, рассказал, что происходило на борту, когда сбросились кислородные маски. По его словам, люди запаниковали, но экипаж вел себя спокойно, пишет «Время».

Источник: Nur.kz

Он отмечает, что начало полета прошло нормально. А где-то минут через тридцать перед пассажирами вдруг сбросили кислородные маски.

«Где-то минуты через 3−4 нам сказали о том, что мы возвращаемся в аэропорт Астаны. Потом выступил сам командир воздушного судна и сказал, что возникли какие-то проблемы, как я понял, при выходе на эшелон, и ему пришлось снижаться», — рассказывает собеседник.

По его словам, на борту началась паника.

«Кто-то начал плакать, кто-то — молиться, кто-то крестился. Как это всегда бывает в таких случаях… Девушка, сидевшая рядом со мной, рыдала. Еще одна соседка переживала. Нас еще трясло, и это добавляло жуткого воображения. Позже самолет выровнялся и летел довольно спокойно. Все успокоились, дети затихли», — сказал Мусабаев.

Бизнесмен отмечает, что после приземления, в аэропорту, многие начали ругаться и требовали возвращения денег, а некоторые пассажиры, человек 30, отказались лететь резервным бортом.

Мусабаев отметил, что и в будущем будет пользоваться услугами авиакомпании.

«Там ведь как было? Стюарды готовились раздавать еду — и тут выпали кислородные маски, уши стало закладывать. Нам объяснили: самолет начал резко снижаться, но волноваться не надо. Все надели маски и ждали, что скажет командир корабля. Паника была минут десять — покричали, поплакали, потом успокоились. А в аэропорту люди уже откровенно радовались тому, что все закончилось хорошо. Видел, что кто-то достал бутылку, начал всех угощать, за второй день рождения пить. На борту были иностранцы из Доминиканской Республики — вот они своих чувств не скрывали!», — говорит предприниматель.

Начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Старожилова сообщила, что рейс развернули, потому что сработала индикация неустойчивой работы высотной системы.

«По поводу кислородных масок: они были выпущены экипажем. Экипаж действовал согласно существующей инструкции, которая работает в отношении индикации неустойчивой работы высотной системы», — подчеркнула она.

Представитель SCAT подтвердила, что несколько пассажиров отказались от полета на резервном борту, и им была возвращена полная стоимость перелета.

По словам Старожиловой, авиакомпания сейчас принимает все меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

«Воздушные суда авиакомпании SCAT всегда проходят все обязательные проверки, а также вылетают на все виды технических осмотров в строго установленные сроки», — заявила она.

Между тем в комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию сообщили, что департамент по расследованию происшествий начал проверку всех обстоятельств случившегося на борту самолета SCAT.

Напомним, 8 августа самолет авиакомпании SCAT, совершавший рейс маршрутом Астана-Алматы, экстренно вернулся в аэропорт столицы. Люди использовали кислородные маски.

Инциденты с самолетами SCAT происходят довольно часто. Так, рейс Алматы — Анталья, который должен был вылететь 6 августа в 10 часов утра, задержался на почти на 14 часов.

А две недели назад, 26 июля, «Боинг» авиакомпании SCAT создал аварийную ситуацию в аэропорту Стамбула. При рулежке он задел другой лайнер — «Боинг-777», принадлежащий Turkish Airlines.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алматы произошло землетрясение
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь