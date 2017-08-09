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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Активисты рассказали о пытках в красноярской колонии № 31

Осужденных избивали, поливали водой и оскорбляли.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Красноярского края заявила о пытках над заключенными в колонии № 31 в поселке Индустриальный. К активистам массово обращаются осужденные, которые жалуются на избиения и издевательства в ЕПКТ (единые помещения камерного типа — прим. ред.). Информация опубликована на правозащитном портале «Территория пыток».

По данным ОНК, за последнее время за помощью обратились 48 заключенных. При этом общественники считают, что их количество гораздо больше. Известно, что минимум 22 человека направили заявления в СК РФ, однако, по сведению комиссии, ни одного дела не было заведено.

Большинство обратившихся сообщает, что осужденных избивают сотрудники в ЕПКТ во время досмотра. От потерпевших требуют написать согласие о сотрудничестве с администрацией колонии и обещание не обращаться в правоохранительные органы. Способы пыток весьма разнообразны: по словам осужденных, их избивали на приготовленном заранее матраце, душили противогазами, связывали руки и ноги, использовали в качестве боксерского мешка и т. д. Также, по данным ОНК, сотрудники угрожали сексуальным насилием.

Активисты заявляют, что полученные травмы не фиксируются медиками. Некоторые осужденные сообщили, что их прятали в подвалах, пока не пройдут синяки и ссадины. При этом общественникам удалось обнаружить травмированных, однако сотрудники колонии заявляли о «падениях» или «дружеской борьбе». Также в ОНК поступали сообщения о насильственном отказе от веры и о распылении слезоточивого газа.

Комиссия заявила, что правоохранители Красноярского края не реагируют на многочисленные жалобы. В связи с этим активисты направили обращение в Генпрокуратуру, СК, Уполномоченному по правам человека в РФ и в Красноярском крае, а также в Общественную палату.

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РБК, что займется проверкой сообщений о пытках. Общественный деятель признался, что сообщения об издевательствах стали для него неожиданностью.

«Мы примем участие в проверке этих сообщений. Красноярское управление ФСИН всегда было на очень хорошем счету, поэтому подобное сообщение — это гром среди ясного неба. Все нужно проверить тщательнейшим образом», — сообщил Федотов.

В ГУФСИН России по Красноярскому краю сообщили, что проводят собственную проверку. Представители ведомства рассказали журналистам, что результаты инспекции будут опубликовали после ее завершения.

Ранее в СМИ появилась информация об издевательствах в отношении Аслана Черкесова, осужденного за резонансное убийство фаната «Спартака» Егора Свиридова. Заключенный утверждал, что его неоднократно избивали и пытали. Тогда в ГУФСИН также заявили о проверке данных.

Исправительная колония № 31 общего режима расположена в поселке Индустриальный на окраине Красноярска. Предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. Колония была создана в феврале 1982 года. Осужденные трудятся в цеху по производству продуктов и гигиенических наборов, а также работают на мусоросортировочном заводе. Кроме того, в колонии есть своя школа и филиал профессионального техникума.

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