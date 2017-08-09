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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске будут судить застройщика, который продал двум людям одну и ту же квартиру

Как 8 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в 2010 году между двумя компаниями был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик должен был построить дом и после получения разрешения на его ввод в эксплуатацию передать оплаченную квартиру одному из дольщиков.

Источник: AP 2017

Когда заключался этот договор, отсутствовали какие-либо сведения о наличии других договоров с дольщиками на эту квартиру. Поэтому факт долевого участия в строительстве был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы.

Однако через несколько лет строительная организация подверглась процедуре банкротства, и во время судебных разбирательств фирме-участнику стало известно о том, что в отношении принадлежащей ему квартиры якобы еще в 2009 году был заключен такой же договор с местной жительницей. Документ не был зарегистрирован в установленном порядке, тем не менее женщина представила суду квитанции об оплате. В результате право собственности на спорную квартиру было признано за женщиной.

Двойная продажа одной и той же квартиры, повлекшее причинение ущерба на более 1,8 миллиона рублей, стало основанием для возбуждения Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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