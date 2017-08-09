В Иркутске будут судить застройщика, который продал двум людям одну и ту же квартиру

Когда заключался этот договор, отсутствовали какие-либо сведения о наличии других договоров с дольщиками на эту квартиру. Поэтому факт долевого участия в строительстве был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы.

Однако через несколько лет строительная организация подверглась процедуре банкротства, и во время судебных разбирательств фирме-участнику стало известно о том, что в отношении принадлежащей ему квартиры якобы еще в 2009 году был заключен такой же договор с местной жительницей. Документ не был зарегистрирован в установленном порядке, тем не менее женщина представила суду квитанции об оплате. В результате право собственности на спорную квартиру было признано за женщиной.