В Иркутске будут судить застройщика, который продал двум людям одну и ту же квартиру
Как 8 августа 2017 года сообщила
Как 8 августа 2017 года сообщила
Когда заключался этот договор, отсутствовали
Однако через несколько лет строительная организация подверглась процедуре банкротства, и во время судебных разбирательств
Двойная продажа одной и той же квартиры, повлекшее причинение ущерба на более 1,8 миллиона рублей, стало основанием для возбуждения Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.