Многотонные грузовики столкнулись на трассе под Дивногорском
Оба автомобиля получили значительные повреждения.
Оба автомобиля получили значительные повреждения.
На трассе «Красноярск-Дивногорск» грузовик MAN влетел в
По словам свидетелей ДТП, грузовой автомобиль MAN ехал справа от второго участника аварии. Водитель не успел затормозить на повороте и на скорости въехал в большегруз. Затормозить большегрузы смогли не сразу, утверждают очевидцы. Они предположили, что у автомобиля MAN и вовсе отказали тормоза.
«Там же есть аварийный съезд, зачем
Автомобилисты утверждают, что в аварии никто не пострадал.