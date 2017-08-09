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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Многотонные грузовики столкнулись на трассе под Дивногорском

Оба автомобиля получили значительные повреждения.

На трассе «Красноярск-Дивногорск» грузовик MAN влетел в грузовик-фургон. Первый большегруз оказался зажат между фурой и бетонным ограждением. Авария произошла 8 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей ДТП, грузовой автомобиль MAN ехал справа от второго участника аварии. Водитель не успел затормозить на повороте и на скорости въехал в большегруз. Затормозить большегрузы смогли не сразу, утверждают очевидцы. Они предположили, что у автомобиля MAN и вовсе отказали тормоза.

«Там же есть аварийный съезд, зачем кого-то бить надо было, тем более уже все знают, что на китайцах проблема с тормозами. А если еще и горный не работает, то на трассе вообще делать нечего», — написал один из очевидцев.

Автомобилисты утверждают, что в аварии никто не пострадал.

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