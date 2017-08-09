За сутки на «Столбах» пострадали три человека
Одна туристка не смогла выбраться самостоятельно.
Одна туристка не смогла выбраться самостоятельно.
За минувшие сутки сотрудникам КГКУ «Спасатель» трижды пришлось выезжать в заповедник на помощь пострадавшим туристам. Один из мужчин, гулявших на «Столбах», сильно повредил ногу. Спасатели оказали ему первую помощь и проводили до автомобиля, на котором приехал мужчина.
С аналогичной травмой — растяжение связок голеностопа — со «Столбов» эвакуировали ещё одну туристку. Женщину также проводили к ее машине.
Третьей туристке не повезло гораздо больше — женщина сорвалась со Второго столба и упала. В результате падения женщина получила перелом таза и не могла двигаться самостоятельно. Пострадавшую туристку эвакуировали и передали врачам скорой помощи.