За сутки на «Столбах» пострадали три человека

За минувшие сутки сотрудникам КГКУ «Спасатель» трижды пришлось выезжать в заповедник на помощь пострадавшим туристам. Один из мужчин, гулявших на «Столбах», сильно повредил ногу. Спасатели оказали ему первую помощь и проводили до автомобиля, на котором приехал мужчина.

С аналогичной травмой — растяжение связок голеностопа — со «Столбов» эвакуировали ещё одну туристку. Женщину также проводили к ее машине.