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06:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Безработную хабаровчанку осудят за то, что она обманом похитила свыше 8 млн рублей

В Хабаровске безработную 48-летнюю женщину осудят за мошенничество. Подозреваемая обманом похитила у потерпевших более 8 миллионов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Так, в 2015 году женщина обокрала бизнесмена. Она сказала заявителю, что занимается перевозкой товара из Китая. Тот попросил ее доставить партию строительных материалов. Договор заключили устно, деньги потерпевший отдал, не получив расписки. Женщина обманула потерпевшего: товар она не привезла, встреч избегала, а полученную сумму в размере более миллиона рублей потратила на личные нужды.

В другом случае злоумышленница предложила хабаровчанину продавать золотые изделия за границей по выгодному курсу. Она заняла у мужчины деньги. По словам фигурантки, средства нужны были ей для развития собственного бизнеса. Она обещала вернуть всю сумму с ежемесячными процентами, но не сделала этого.

Полицейские установили, что женщина причастна к 14 противоправным эпизодам. Общий ущерб составил свыше 8 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что фигурантка уже была судима: в 2011 году она получила условный срок за аналогичные преступления.

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