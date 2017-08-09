Безработную хабаровчанку осудят за то, что она обманом похитила свыше 8 млн рублей

Так, в 2015 году женщина обокрала бизнесмена. Она сказала заявителю, что занимается перевозкой товара из Китая. Тот попросил ее доставить партию строительных материалов. Договор заключили устно, деньги потерпевший отдал, не получив расписки. Женщина обманула потерпевшего: товар она не привезла, встреч избегала, а полученную сумму в размере более миллиона рублей потратила на личные нужды.

В другом случае злоумышленница предложила хабаровчанину продавать золотые изделия за границей по выгодному курсу. Она заняла у мужчины деньги. По словам фигурантки, средства нужны были ей для развития собственного бизнеса. Она обещала вернуть всю сумму с ежемесячными процентами, но не сделала этого.

Полицейские установили, что женщина причастна к 14 противоправным эпизодам. Общий ущерб составил свыше 8 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, направлено в суд для рассмотрения по существу.