В Екатеринбурге за ночь сгорели четыре машины

По данным МЧС по Свердловской области, первый вызов поступил на пульт дежурного в 02:18. По улице Крановщиков загорелся КАМАЗ. Огонь спасатели ликвидировали за три минуты. Тушили пожар четыре человека личного состава и одна единица техники. В 03:01 загорелись три иномарки по улице Академика Вонсовского.