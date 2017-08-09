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08:46 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге за ночь сгорели четыре машины

Четыре автомобиля сгорели сегодня за ночь в Екатеринбурге.

По данным МЧС по Свердловской области, первый вызов поступил на пульт дежурного в 02:18. По улице Крановщиков загорелся КАМАЗ. Огонь спасатели ликвидировали за три минуты. Тушили пожар четыре человека личного состава и одна единица техники. В 03:01 загорелись три иномарки по улице Академика Вонсовского.

Огонь повредил моторный отсек Audi Q7 и кузовы автомобилей Mitsubishi Lancer и Renault Sandero. На место возгорания прибыли девять пожарных и две единицы техники. Огонь ликвидировали за две минуты. Причины возгорания устанавливаются.

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