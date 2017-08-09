В Малом Аральском море массово гибнет рыба

Источник: Informburo.kz

Инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира обнаружили прибитую к берегу рыбу в ночь на 8 августа около 3 часов в нижней части Кокаральской плотины.

На место происшествия выехала специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Комиссия, созданная по приказу курирующего ведомства, включает в себя экологов, специалистов ветеринарной службы, МЧС и инспекции лесного хозяйства и животного мира. Данных о масштабах замора рыбы и его причинах пока нет.

«О причинах говорить преждевременно. Но вместе с тем установившаяся жаркая погода в Кызылординской области, а также снижение сброса воды в нижний бьеф Кокаральской плотины — самая вероятная причина гибели на сегодняшний день. Но причины будут уточняться», — пояснил руководитель управления МСХ РК Нариман Жунисов.

Для недопущения дальнейшей массовой гибели рыбных ресурсов в нижнем бьефе Кокаральской плотины сосредоточены основные силы соответствующих ведомств.