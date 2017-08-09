Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Названа самая большая опасность для человека
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Названа пятерка самых дешевых иномарок в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
06:45 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска

Мужчина запасся наркотиками для вахтовой работы.

В аэропорту Хабаровска сотрудниками полиции выявлен авиапассажир из Приморья, у которого при себе был полимерный сверток со смесью табака и гашишного масла; вес гашишного масла превысил 4 грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Мужчина собирался отправиться в Аяно-Майский район Хабаровского края для работы вахтовым методом.

Установлено, что наркотик подозреваемый изготовил из кустов дикой конопли для личного употребления.

Прямо в аэропорту Хабаровска было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи — колония на срок до трех лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Риск паводка сохраняется в Приморье
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь