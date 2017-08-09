За сутки в лесах Иркутской области потушили 18 пожаров

Источник: AP 2017

Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, по три пожара потушено в Братском и Усть-Илимском районах, по два в Усть-Кутском, Качугском и Нижнеилимском районах и по одному в Тулунском, Ангарском, Шелеховском и Осинском районах. Также ликвидировано два очага общей площадью 15,05 га на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском и Ольхонском районах.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области утром 9 августа в стадии локализации находилось девять лесных пожаров, их общая площадь 443 га: четыре возгорания в Братском районе, три в Усть-Кутском, по одному в Боханском и Жигаловском районах. Также локализован один пожар площадью 15 га на заповедных землях в Качугском районе. Продолжали действовать 10 лесных пожаров на площади 986 га леса и 383 га непокрытой лесом территории: пять в Усть-Илимском районе, два в Киренском, по одному в Качугском, Зиминском и Казачинско-Ленском районах. Один пожар на площади 20 действовал на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 лесной пожар: в Катангском районе — 21, в Киренском — четыре, в Усть-Кутском — три, В Мамско-Чуйском — два и один в Бодайбинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 18 878 га леса и 45 192 нелесных гектара. По 22 пожарам в зоне контроля областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о приостановке тушения.

Всего 8 августа для тушения и локализации лесных пожаров было задействовано 495 человек, из которых 185 — пожарные-десантники, а также 131 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, переброску личного состава и грузов осуществляли три самолета Ан-2, два Як-18, один легкомоторный самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 28 часов 25 минут. Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1003 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1158 штрафов на общую сумму 16 075,5 тыс. рублей.