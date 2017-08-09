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06:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Режим ЧС муниципального масштаба введен в ПГТ Пограничном в Приморье

По предварительной оценке, затоплено 70 дворов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в поселке Пограничном Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на депутата Госудмы от округа № 62, в который входят пострадавшие Хасанский, Надеждинский, Пограничный районы и УГО, Сергея Сопчука. По его словам, затопленными в поселке остаются около 70 дворов, на месте приступила к работе комиссия по подсчету ущерба.

«По Пограничному. Комиссия уже начала работу. По предварительной оценке, затоплено 70 дворов, информации о затопленных домах пока нет. Сегодня утром районные власти приняли решение о введении режима ЧС. Готовится соответствующее постановление», — написал Сопчук в социальной сети.

Справка: Чрезвычайная ситуация муниципального характера объявляется в случае, если зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн рублей, и чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

По словам депутата, местные власти других районов, где ранее были объявлены ЧС краевого масштаба, хорошо и оперативно отработали прошедший день.

«Понятно, еще не все работы по ликвидации выполнены. Да это и невозможно за столь короткий период. Впереди еще очень много работы. Спасибо людям за стойкость и понимание. Надеюсь, что оперативно будут отработаны поручения губернатора по составлению списков и по возмещению ущерба. Комиссии уже приступили к работе», — сообщил Сопчук.

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