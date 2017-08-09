В Слюдянском районе ищут грабителя, который застрелил кассира АЗС
В Слюдянском районе разыскивают грабителя, который застрелил кассира на автозаправочной станции «Солзан».
В Слюдянском районе разыскивают грабителя, который застрелил кассира на автозаправочной станции «Солзан».
В Слюдянском районе разыскивают грабителя, который застрелил кассира на автозаправочной станции «Солзан». Как 9 августа 2017 года сообщила
Полиция во взаимодействии со следственными органами следственного комитета принимает все необходимые меры, чтобы раскрыть это преступление. Для оказания практической помощи из Иркутска в Слюдянский район уже направлены наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска, а также