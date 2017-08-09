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06:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Слюдянском районе ищут грабителя, который застрелил кассира АЗС

В Слюдянском районе разыскивают грабителя, который застрелил кассира на автозаправочной станции «Солзан».

В Слюдянском районе разыскивают грабителя, который застрелил кассира на автозаправочной станции «Солзан». Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сегодня около 8:30 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в служебном помещении автозаправочной станции с огнестрельным ранением обнаружено тело женщины-кассира. Во время осмотра предварительно установлено, что с места происшествия похищены деньги, вырученные от продажи топлива. Сумма похищенного устанавливается.

Полиция во взаимодействии со следственными органами следственного комитета принимает все необходимые меры, чтобы раскрыть это преступление. Для оказания практической помощи из Иркутска в Слюдянский район уже направлены наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска, а также эксперты-криминалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Ведется поиск свидетелей и очевидцев из числа местных жителей, а также проезжавших за последнее время автомобилистов, чьи транспортные средства были оборудованы видео регистраторами. За информацию, которая будет способствовать скорейшему задержанию преступников, объявлено крупное вознаграждение. Телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952)21−68−88.

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