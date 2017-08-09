Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Глава Хакасии рассказал о еде во время отпуска с Путиным
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
06:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске

В Иркутске пятилетний мальчик выпал из окна на втором этаже.

Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о происшествии поступило в полицию от врачей скорой помощи. Во время проверки полицейские установили, что около 14:00 8 августа мальчик упал из окна своей квартиры, оставшись без присмотра родителей. Оказалось, что мать ребенка вышла из дома в магазин, оставив сына одного. Сейчас ребенок госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В отношении матери пострадавшего сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП Российской Федерации «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь