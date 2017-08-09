Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске
В Иркутске пятилетний мальчик выпал из окна на втором этаже.
В Иркутске пятилетний мальчик выпал из окна на втором этаже.
Как 9 августа 2017 года сообщила
В отношении матери пострадавшего сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП Российской Федерации «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».