Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске

Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о происшествии поступило в полицию от врачей скорой помощи. Во время проверки полицейские установили, что около 14:00 8 августа мальчик упал из окна своей квартиры, оставшись без присмотра родителей. Оказалось, что мать ребенка вышла из дома в магазин, оставив сына одного. Сейчас ребенок госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.