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07:02 (мск), источник: Informburo.kz

Российский космический аппарат зафиксировал природное ЧП на территории Казахстана

Научный центр оперативного мониторинга Земли получил первый тестовый снимок с космического аппарата «Канопус-В-ИК», сделанный аппаратурой многоканального радиометра среднего и дальнего инфракрасных диапазонов, сообщает Роскосмос.

Источник: Informburo.kz

На снимке «Канопус-В-ИК» удалось зафиксировать очаги природных возгораний на прикаспийских территориях России и Казахстана. Аппаратура космического аппарата способна обнаружить очаги пожаров площадью от 25 м².

Космический аппарат «Канопус-В-ИК» создан специально для мониторинга техногенных и природных ЧС, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ. Кроме того он позволяет проводить мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов, землепользования.

«Канопус-В-ИК» является вторым аппаратом в космическом комплексе «Канопус-В», который используется по заявкам потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли.

«Канопус-В-ИК» был запущен и успешно выведен на целевую орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и разгонным блоком «Фрегат».

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