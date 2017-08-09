Российский космический аппарат зафиксировал природное ЧП на территории Казахстана

Источник: Informburo.kz

На снимке «Канопус-В-ИК» удалось зафиксировать очаги природных возгораний на прикаспийских территориях России и Казахстана. Аппаратура космического аппарата способна обнаружить очаги пожаров площадью от 25 м².

Космический аппарат «Канопус-В-ИК» создан специально для мониторинга техногенных и природных ЧС, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ. Кроме того он позволяет проводить мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов, землепользования.

«Канопус-В-ИК» является вторым аппаратом в космическом комплексе «Канопус-В», который используется по заявкам потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли.