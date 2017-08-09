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08:21 (мск), источник: РИА Новости

Отголоски китайского землетрясения дошли до Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Отголоски мощного землетрясения в Китае ощутили некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков.

«Расстояние от эпицентра землетрясения до Новосибирска составило 1170 километров. На территории города сейсмособытие зарегистрировано не было. Тем не менее, граждане, проживающие на 17−19 этажах, могли ощутить небольшие колебания вследствие локальной специфики грунта», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в ГУМЧС от жителей города, ощутивших такие колебания, поступило четыре звонка.

Некоторые горожане в соцсетях сообщают, что ощутили отголоски китайского землетрясения — качались люстры, листья комнатных растений и так далее. В ГУМЧС отметили, что никаких разрушений и пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.

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