Отголоски китайского землетрясения дошли до Новосибирска

«Расстояние от эпицентра землетрясения до Новосибирска составило 1170 километров. На территории города сейсмособытие зарегистрировано не было. Тем не менее, граждане, проживающие на 17−19 этажах, могли ощутить небольшие колебания вследствие локальной специфики грунта», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в ГУМЧС от жителей города, ощутивших такие колебания, поступило четыре звонка.

Некоторые горожане в соцсетях сообщают, что ощутили отголоски китайского землетрясения — качались люстры, листья комнатных растений и так далее. В ГУМЧС отметили, что никаких разрушений и пострадавших нет.