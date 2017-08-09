Отголоски китайского землетрясения дошли до Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Отголоски мощного землетрясения в Китае ощутили некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске, сообщил РИА Новости в среду начальник
НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Отголоски мощного землетрясения в Китае ощутили некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске, сообщил РИА Новости в среду начальник
«Расстояние от эпицентра землетрясения до Новосибирска составило 1170 километров. На территории города сейсмособытие зарегистрировано не было. Тем не менее, граждане, проживающие на 17−19 этажах, могли ощутить небольшие колебания вследствие локальной специфики грунта», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в ГУМЧС от жителей города, ощутивших такие колебания, поступило четыре звонка.
Некоторые горожане в соцсетях сообщают, что ощутили отголоски китайского землетрясения — качались люстры, листья комнатных растений и так далее. В ГУМЧС отметили, что никаких разрушений и пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в